الأهلي يضاعف عقوبات التعادل أمام المحلة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي معاقبة العقوبات على اللاعبين بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة.

وتعادل الأهلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

وقرر سيد عبد الحفيظ مضاعفة العقوبة على اللاعبين، وبعد أن كانت العقوبة حسب اللائحة هي خصم مكافآت 3 مباريات فوز لأنه التعادل الثاني على التوالي، قرر أن يضيف عقوبة أخرى أيضا على سوء الأداء.

ويستعد الأهلي لمواجهة النادي المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.