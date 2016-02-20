غداً.. نبيل فاروق ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، وذلك غدا الأحد في تمام الثالثة عصراً.

وتحاور نبيل فاروق منصة نسائية لأول مرة وجهاً لوجه في أعماله وارائه بالمرأة والمجتمع، وحديث خاص عن كتاباته ورواياته السابقة، ويكشف عن بداياته الأدبية وما سبب نجاح “رجل المستحيل”، و”ملف المستقبل”، وكيف أتت فكرة سلسلة هذه الروايات، كما يتحدث عن دور المرأة في حياته ونجاحه.

برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” ظهر بعد عيد الفطر بشكل جديد تماما تتسم حلقاته بالجرأة والحيوية والقصص الحقيقية التي يحكيها أصحابها، كما قدم البرنامج في شكله الجديد عددا من المواجهات الساخنة فاستضاف المخرج الكبير خالد يوسف في مواجهة شرسة مع ضيفات البرنامج في الحلقة الأسبوعية “رجل وخمس ستات “، كما استضاف في حلقة مماثلة الإعلامي المثير للجدل تامر أمين وفي حلقة “امرأة وخمس رجال” استضاف الدكتورة هبة قطب في مواجهة مع عدد من الشخصيات العامة التي لها تحفظات عليها، وقد حققت هذه الحلقات اهتماما انعكس على نسب مشاهدات عالية وتفاعلات غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.