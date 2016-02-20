أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غداً.. نبيل فاروق ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

Google+ Print
غداً.. نبيل فاروق ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي غداً.. نبيل فاروق ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

نبيل فاروق (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي 

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، وذلك غدا الأحد في تمام الثالثة عصراً.

وتحاور نبيل فاروق منصة نسائية لأول مرة وجهاً لوجه في أعماله وارائه بالمرأة والمجتمع، وحديث خاص عن كتاباته ورواياته السابقة، ويكشف عن بداياته الأدبية وما سبب نجاح “رجل المستحيل”، و”ملف المستقبل”، وكيف أتت فكرة سلسلة هذه الروايات، كما يتحدث عن دور المرأة في حياته ونجاحه.

برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” ظهر بعد عيد الفطر بشكل جديد تماما تتسم حلقاته بالجرأة والحيوية والقصص الحقيقية التي يحكيها أصحابها، كما قدم البرنامج في شكله الجديد عددا من المواجهات الساخنة فاستضاف المخرج الكبير خالد يوسف في مواجهة شرسة مع ضيفات البرنامج في الحلقة الأسبوعية “رجل وخمس ستات “، كما استضاف في حلقة مماثلة الإعلامي المثير للجدل تامر أمين وفي حلقة “امرأة وخمس رجال” استضاف الدكتورة هبة قطب في مواجهة مع عدد من الشخصيات العامة التي لها تحفظات عليها، وقد حققت هذه الحلقات اهتماما انعكس على نسب مشاهدات عالية وتفاعلات غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا