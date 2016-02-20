«لافروف»: نشهد حملة دعائية عالمية غير مسبوقة موجهة ضد روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، /اليوم السبت/ إن هناك حملة دعائية عالمية غير مسبوقة ضد روسيا.

وأضاف لافروف، في تصريحات – نقلتها وكالة “تاس” الروسية – “خلال الفترة الماضية كنا نعمل في وضع معقد يتضمن حملة دعائية عالمية موجهة ضد مواطنينا وقيود مجتمعنا”.

وتابع قائلا “مشكلة أخرى هي أزمة المهاجرين التي اجتاحت أوروبا وبدأت في التأثير على مصالح المجتمعات المتحدثة بالروسية التي تعيش في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي”.

وأشار لافروف إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في سبتمبر الماضي “أن ضمان الحقوق الشرعية وحريات مواطنينا وحمايتهم من كل أشكال التمييز هو أولوياتنا المطلقة…وأن صندوق الدعم القانوني للمواطنين الروس المقيمين بالخارج يلعب دورا هاما في ذلك”.

وأشار لافروف إلى أن “الصندوق يكثف جهوده لحسم مهامه عن طريق توفير دعم الخبراء القانوني للمواطنين الروس بالخارج، ما يثبت عمليا أهمية وتأثير هذا الكيان”.

وشدد لافروف على أن بلاده ستسعى لإنهاء كل محاولات التمييز التي تمارس ضد الصندوق الذي من شأنه حماية المواطنين الروس في لاتفيا وإستونيا وأوكرانيا.