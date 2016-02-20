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مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى ينتقد وقف تدربياته بملعب الجامعة

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مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى ينتقد وقف تدربياته بملعب الجامعة مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى ينتقد وقف تدربياته بملعب الجامعة
أعرب مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، عن إستياءه من قرار استاد جامعة الزقازيق، بإيقاف التدربيات الخاصة بفريق كرة القدم، لعدم تسديد القيمة الايجارية، مما يعيق الفريق عن إستكمال التدربيات الخاصة به خلال مباريات الدوري الممتاز.

وقال الدكتور حمدى مرزق رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، ان فريق كرة القدم هو أول المجموعة الرابعة للدوي الممتاز ب، ومن أبرز الفرق المنافسة في المجموعة ويواصل النجاحات والصعود، الا اننا فوجئنا بقرار من استاذ جامعة الزقازيق ، بوقف اعمال التدربيات لديه ، لعدم تسديد قيمة الايجارات المتراكمة و التي وصلت الي 27 الف جنيه ، لافتا ان ادارة الاستاد رفعت ايجار الملعب فجأة الى 3 الاف مقابل التدريب و 15 الف مقابل اجراء المباريات، وهو يعد ارهاقا شديد علينا كان نادي يعاني من ضعف التمويل .

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مصر 365