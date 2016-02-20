رئيس فرع محو الأمية بسوهاج: يوجد 850 بالمحافظة لا يقرأون ويجب محو أميتهم

نظمت إدارة محو الأمية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ندوة برئاسة ناصر محمد على مدير الإدارة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وعمد ومشايخ قرى المركز، بهدف معاونة الإدارة فى الترويج بضرورة اشتراك الأميين من الأهالى فى فصول محو الأمية لمحو أميتهم.

وأكد محمد السيد الدالى رئيس فرع محو الأمية بسوهاج خلال كلمته بأنه يوجد بمحافظة سوهاج ما لا يقل عن 850 ألف أمى وأمية يجب على الجميع المساعدة والمعاونة على محو أميتهم .

وأضاف الدالى أن مشكلة الأمية بسوهاج هى من أهم المشكلات المعوقة للتنمية، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من تخلف اجتماعى واقتصادى وثقافى وسياسى.

وأوضح فرع محو الأمية بسوهاج، أن فرع محو الأمية بسوهاج بجميع إداراته تقدم كل ما لديها من أجل التصدى لهذه المشكلة فى محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن أسلوب الدارسة فى فصول محو الأمية لا يركز فقط على عملية القراءة والكتابة وإنما يقدم للدارس خلال مناهج الدراسة أفكارا يمكن تنفيذها خاصة بمشروعات اقتصادية بالإضافة إلى موضوعات ثقافية فى مجالات سياسية واجتماعية وصحية تفيد الدارس فى حياته العملية.

حضر الندوة إلى جانب عمد ومشايخ مركز طهطا جمال عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة طهطا ومحمد الدالى رئيس فرع محو الأمية بسوهاج، وناصر محمد على مدير إدارة محو الأمية بسوهاج والسيد البحيرى رئيس مكتب العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ورؤساء قرى المركز.