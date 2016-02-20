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المفوضية السامية للاجئين تقدم جهازين ماموجرام لمستشفيات الإسكندرية

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المفوضية السامية للاجئين تقدم جهازين ماموجرام لمستشفيات الإسكندرية المفوضية السامية للاجئين تقدم جهازين ماموجرام لمستشفيات الإسكندرية
صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه تم الاتفاق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة على تخصيص جهازين ماموجرام، ضمن برنامج الكشف المبكر عن أورام الثدى، وذلك من بين خمسة أجهزة توفرها المفوضية للمستشفيات المصرية، حيث تقرر وضع الجهازين بمستشفيى رأس التين العام والجمهورية العام على أن يتم التوريد فى غضون ثلاثة أشهر.

واستعرض وكيل الوزارة، فى جولة تفقدية، رافقه فيها الدكتور هانى فارس، ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين، سير العمل بالمستشفيين والمكان الذى تم تخصيصه لكل جهاز، وأبدى فارس سعادته بما لمسه من رضاء المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة.

وقال حجازى إن التعاون بين المفوضية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية يأتى فى ظل اقتناع المفوضية بجودة الخدمة الصحية التى تقدم بالمحافظة للضيوف من الأشقاء السوريين بالمجان ودون أى تفرقة بين المواطنين المصريين وضيوفهم السوريين، حتى باتت محافظة الإسكندرية ثانى أكبر محافظة على مستوى الجمهورية يتركز فيها اللاجئون السوريون.
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