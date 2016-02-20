أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب أمريكى: الختان يقوى خصوبة الرجال ويمنع سرطان العضو الذكرى

Google+ Print
طبيب أمريكى: الختان يقوى خصوبة الرجال ويمنع سرطان العضو الذكرى طبيب أمريكى: الختان يقوى خصوبة الرجال ويمنع سرطان العضو الذكرى
كشف الطبيب الأمريكى الشهير بول توريك، والمعروف دوليا بخبرته فى مجال الصحة الجنسية للرجال عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن ختان الرجال أمر ضرورى ويساهم فى تعزيز خصوبة الرجال وتحسين قدرتهم على الإنجاب، وكما ثبت أنه يحد من فرص الإصابة بسرطان العضو الذكرى، لأنه يقلل معدلات الإصابة بالورم الحليمى البشرى "HPV"، المعروف بدوره فى حدوث الأورام.

ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، بل ثبت أن ختان الرجال يساهم أيضا فى الحد من خطر إصابتهم بالأمراض الجنسية الفيروسية (وليس البكتيريا) مثل الإيدز والهربس والورم الحليمى البشرى "HPV"، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأكد توريك أن الأبحاث الجديدة أكدت وجود العديد من الفوائد الصحية لختان الرجال، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات إقبالهم على إجراء العملية الجراحية البسيطة، مؤكدا أن النتائج صحيحة ولا تقبل الجدال أو الشك، وخاصة أن الأمريكية دعمت ماديا ثلاثة تجارب إكلينيكية أجريت حول ختان الرجال.

وفى الوقت نفسه أشار توريك أن الختان لا يزيد من المتعة الجنسية التى يشعر بها الرجال، وكشفت التجارب أن اللذة التى يشعر بها المتزوجون لم تختلف سواء قبل أو بعد الختان.


>- مفاجأة.. الختان بواسطة الأطباء زاد من 46% فى 1995 لـ74% فى 2014

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن