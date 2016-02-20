طبيب أمريكى: الختان يقوى خصوبة الرجال ويمنع سرطان العضو الذكرى

كشف الطبيب الأمريكى الشهير بول توريك، والمعروف دوليا بخبرته فى مجال الصحة الجنسية للرجال عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن ختان الرجال أمر ضرورى ويساهم فى تعزيز خصوبة الرجال وتحسين قدرتهم على الإنجاب، وكما ثبت أنه يحد من فرص الإصابة بسرطان العضو الذكرى، لأنه يقلل معدلات الإصابة بالورم الحليمى البشرى "HPV"، المعروف بدوره فى حدوث الأورام.

ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، بل ثبت أن ختان الرجال يساهم أيضا فى الحد من خطر إصابتهم بالأمراض الجنسية الفيروسية (وليس البكتيريا) مثل الإيدز والهربس والورم الحليمى البشرى "HPV"، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأكد توريك أن الأبحاث الجديدة أكدت وجود العديد من الفوائد الصحية لختان الرجال، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات إقبالهم على إجراء العملية الجراحية البسيطة، مؤكدا أن النتائج صحيحة ولا تقبل الجدال أو الشك، وخاصة أن الحكومة الأمريكية دعمت ماديا ثلاثة تجارب إكلينيكية أجريت حول ختان الرجال.

وفى الوقت نفسه أشار توريك أن الختان لا يزيد من المتعة الجنسية التى يشعر بها الرجال، وكشفت التجارب أن اللذة التى يشعر بها المتزوجون لم تختلف سواء قبل أو بعد الختان.

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