شحن 40 ألف طن «فوسفات» بميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اميرة نادية قادمة من عمان لشحن 40 الف طن فوسفات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 314 راكب و 19 سيارة و 18 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 62 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 89 شاحنة و 89 راكب كما تغادر الميناء العبارة محبة و على متنها 850 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى.

على جانب آخر شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية و على متنها 54 شاحنة و 6 راكب و يغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 479 راكب و 16 سيارة و 13 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 80 شاحنة و 80 راكب .

> 670 راكب يغادرون ميناء نويبع.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 182 راكب و 12 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة.

و فى نفس السياق، شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة ايلة و على متنها 298 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 11 شاحنة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 47 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 670 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 10 شاحنة و 150 طرد سمك و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة و 150 طرد سمك.