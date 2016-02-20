«البنك المركزي»: اقتصادنا قوى ولدينا تحديات نتعامل معها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تطورات سوق الصرف الأخيرة لن تؤثر على الاقتصاد المصري.

وأوضح عامر في تصريحات صحفية له،على هامش فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة في افريقيا المنعقد حاليا بشرم الشيخ “بدأنا إجراءت اقتصادية قوية الفترة الماضية ومستمرون فيها لمعالجة القصور الهيكلى في أوضاع معينه بميزان المدفوعات والموازنة العامة وهوما ينعكس ايجابا على أداء الاقتصاد ، مشددًا على أن مصر تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية كبيرة جدا”.

> وأضاف محافظ البنك ” الأمور فى الفترة الماضية شهدت بعض الخلل تحتاج لانضباط لأن كل دولة يجب أن تضع ضوابط للعمل الاقتصادي بها ، وتابع ” نحن نعمل من اجل المجتمع وليس فئة بعينها ونسعى لتحقيق استقرار في مستوى أسعار السلع للمجتمع ككل “.

> واستطرد قائلا ” تعالت بعض الأصوات بالشكوى لان هناك من يعمل لمصلحته الخاصة ، ونحن نعمل لمصلحة مصر و لا نلتفت لهذه الأصوات ” ، وتابع ” ما أقوله للمصريين اطمئنوا اقتصادنا قوى وقادر ولدينا تحديات نتعامل معها ، مصر بلد قوية ولديها مقومات اقتصادية كبيرة مشددا على اهتمام الدولة بمحدودي الدخل “.

> أما بالنسبة للفئات غير القادرة، قال عامر ان الحكومة تدعم لها أسعار السلع والبنك المركزي يوفر من خلال البنوك العامة الإمكانيات لتوفير السلع الأساسية والوقود والسلع التموينية بأسعار الصرف الرسمية .

> من جانب آخر شدد عامر، على أن مصر أكبر سوق يعطى أرباحا للمؤسسات الاقتصادية الأجنبية والمصرية ،مؤكدا على انه لا يوجد سوق في اوربا الشرقية او الغربية او منطقة الشرق الاوسط يعطى ربحية مثل مصر ، وشدد عامر قائلا لا يوجد دليل واحد على هروب استثمار واحد من مصر” ، وتابع ” لدى كل الأرقام الاقتصادية الاستثمارات تأتى ، وما تردد عن توقف استثمارات بمصر كلام غير دقيق وتصريحات غير مسئولة وكلام مغرض يصدر عن اصوات مغرضة ” .

> واستطرد قائلا “الاقتصاد المصري قوى وجاذب وقبل فترة وجيزة وقعت على 9 مليارات دولار استثمارات سعودية ستأتى الفترة المقبلة ” ، وأشار عامر إلى أن ما أعلن عن توقف نشاط احدى الشركات بمصر ثبت أنه غير صحيح ” ، وقال “إن مصر قوية ولديها مقومات قوية ” مطالبا وسائل الإعلام بالتحلي بالمسئولية والتدقيق فى ما تنشره من أخبار.