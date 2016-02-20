السيطرة على حريقين داخل شقتين فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة على حريقين داخل شقتين، الأول ببندر جرجا والثانى ببندر المنشاه دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين بنشوب حريقين، الأول فى شقة ملك منتصر فوزى عطا الله ويقيم ببندر جرجا، و‏لم ينتج عنه ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وبسؤال شقيق مالك الشقة ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص، مرجحاً أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى نافيا وجود شبهة جنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 387 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

أما الحريق الثانى فنشب فى شقة بشارع سيف النصر ببندر المنشاة ملك علية أبو المجد حافظ 24 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، ولم ينتج عنه ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكورة أيدت ما جاء بالفحص ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفت الشبهة الجنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 873 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة