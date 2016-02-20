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ضبط 14 قضية تموينية بسوهاج من بينها قطع غيار سيارات مجهولة المصدر

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ضبط 14 قضية تموينية بسوهاج من بينها قطع غيار سيارات مجهولة المصدر ضبط 14 قضية تموينية بسوهاج من بينها قطع غيار سيارات مجهولة المصدر
شنت إدارة مباحث تموين سوهاج حملة تموينية مكبرة قادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث ، وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية تموينية.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن الحملة جاءت فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، فى ضوء القرارات الصادرة بزيادة ‏الجمارك على بعض السلع لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وتم ضبط ‏ إبرام. ك أ " 27 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع ‏مجهولة المصدر، وتم ضبط "11" قطع غيار سيارات تحرر عن ذلك المحضر رقم 1066 جنح قسم طهطا ‏لسنة 2016‏، "40" لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كمـــا تـــم ضبــــط "5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، قضية عدم تقديم الإخطار الشهرى عن كمية الدقيق الواردة.

‏تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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