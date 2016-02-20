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الأمن يحرر طالبة بعد اختطافها وطلب فدية من أسرتها فى المنيا

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الأمن يحرر طالبة بعد اختطافها وطلب فدية من أسرتها فى المنيا الأمن يحرر طالبة بعد اختطافها وطلب فدية من أسرتها فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إعادة طالبه أزهرية تم اختطافها على يد مجهولين وطلبوا فديه مالية من أسرتها.
>تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا بلاغا الخميس الماضى، من "السيد .ر "،49 سنة" صاحب محل من بنى مزار، يفيد بتغيب نجلتة "رضوة " الطالبة بالصف الثانى الأزهرى بمدينة بنى مزار، أثناء عودتها من المدرسة، مؤكدا تلقيه اتصالا تليفونيا من مجهولين بطلب فدية مالية، وبعد ساعات تلقى اتصالا من ذات الهاتف، بسماع صوت نجلته، بتلبية طلبات المختطفين للإفراج عنها.

تم تشكيل فريق بحثى برئاسة العميد أشرف عبد المالك، رئيس مباحث الشمال، حيث تم تحديد مكان الطالبة، والمختطفين، والقبض عليهم، وإعادة الطالبة لأسرتها. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365