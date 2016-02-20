تقرير في الجول – لماذا استحق الحضري الانضمام للمنتخب؟

عاد عصام الحضري قائد منتخب مصر للظهور في قائمة الفراعنة من جديد في عمر الـ43 بعد أن ضمه الأرجنتيني هيكتور كوبر لقائمته أمام بوركينا فاسو.

انضمام الحضري لم يكن شرفيا بسبب تقدمه في السن فعلى الرغم من كونه الأكبر في مسابقة الدوري إلا إنه يقدم موسما ممتازا حتى الآن.

فلماذا استحق الحضري أن ينضم للمنتخب أخيرا؟

الوزن

في البداية فقد عصام الحضري الكثير من وزنه خلال الموسم الماضي ووصل للياقة بدنية عالية ساعدته على التألق هذا الموسم في التصدي للعديد من الكرات وحماية مرماه من الأهداف.

فقدان الوزن في سن الـ43 أيضا ليس بالعمل السهل وهو ما يعكس سعي الحضري لاستعادة مكانه في المنتخب المصري.

لم يفقد سحره

الحضري مازال لم يفقد سحره في التصدي لركلات الجزاء فهو نجح هذا الموسم في منع 3 ضربات أمام فرق أسوان والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وهو الرقم الأفضل لأي حارس هذا الموسم.

نظافة الشباك

على الرغم من صعوبة الحفاظ على الشباك نظيفة بعيدا عن الأهلي والزمالك لكن عصام الحضري هذا الموسم نجح في الخروج بشباك نظيفة هذا الموسم في 8 مباريات من أصل 16 خاضها بنسبة نجاح 50%.

الحضري يتساوى مع أحمد الشناوي في المركز الثاني في عدد المباريات التي خرج بها بشباك نظيفة مع مباراة أكثر لحارس الزمالك الذي خاض 17 هذا الموسم، المركز الأول هو من نصيب حارس الأهلي شريف إكرامي بعشر مباريات في 17 مباراة.