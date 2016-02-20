وزير الداخلية يسمح لسجين فى الشرقية بحضور جنازة زوجته وتلقى العزاء

في لافتة إنسانية، وافق اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الدخلية، اليوم السبت، على الطلب المقدم من النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، بمحافظة الشرقية، بالسماح لسجين فى محافظة الشرقية حضور جنازة زوجته.

وقال "رائف" إنه تقدم بطلب للواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، للسماح للسجين "محمد سليمان حسن"،52سنة، من قرية عرب درويش التابعة لمركز فاقوس، بحصور جنازة زوجته "سامية.سليمان"، وتم إخطار وزير الدخلية الذى وافق على الطلب، وتم خروج السجين تحت حراسة لحضور تشييع الجثمان وأخذ العزاء.