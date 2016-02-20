صحة جنوب سيناء: انتظام العمل بالمستشفيات.. ولم نتلق بلاغات بوقفات للأطباء

أكد الدكتور محمد ضحى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن جميع المستشفيات تعمل بصورة طبيعية، من طابا وحتى رأس سدر، والعيادات مفتوحة أما المرضى والأطباء يمارسون أعمالهم داخل المستشفيات والعيادات، ويقدمون الخدمة العلاجية، نافيا وجود أى إضراب على أرض المحافظة، خاصة الأطباء داخل المستشفيات.

وأضاف "ضحى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة استنفار داخل كل المستشفيات، خاصة شرم الشيخ والطور، تزامناً مع انطلاق مؤتمر أفريقيا للاستثمار، والذى انطلق صباح اليوم، لتقديم الخدمة فى حالة حدوث أى طارئ.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد الحكيم منصور، مدير مستشفى الطور العام، إن الأطباء يعملون منذ الصباح، وجميع العيادات تقدم الخدمة الطبية للجمهور حتى المعامل استقبلت نحو 12 حالة منذ الصباح ولم يحدث إضراب من الأطباء رغم تضامنا الكامل مع زملائنا فى المطرية، ولن نقبل بإهانة أى طبيب من قبل أى شخص.



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