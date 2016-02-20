القبض على خلية إرهابية مكونة من 18 شخصا تحت مسمى "مجموعات الفجر"

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، وضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى، و فرع الأمن العام بالأسكندرية، فى ضبط خلية إرهابية تحت مسمى مجموعات الفجر.>ضمت الخلية بعض العناصر الشبابية، وتم مد الشباب بالأموال والأدوات، وعهد إليهم القيام بأعمال عدائية وتخريبية استهدفت الأماكن العامة والحيوية ووسائل المواصلات العامة والخاصة، ومحطات السكك الحديدية وأماكن التجمعات والميادين والمرافق الحيوية بمدينة الإسكندرية، والشخصيات العامه ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية أن الخلية التى وصل عددها إلى 18 شخصا، تم إنشاؤها بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بالبلاد، وبث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، والترويج لذلك إعلامياً من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الموالية للتنظيم.

كما اعترف المتهمون بارتكابهم عدد من العمليات الإرهابية، منها إضرام النيران بسيارات ضباط شرطة و ماكينات صرف آلى.

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