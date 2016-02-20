السيسى لرئيس غينيا الاستوائية: مستعدون لدعم جهود التنمية فى بلادكم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج نجويما، وذلك على هامش أعمال منتدى أفريقيا 2016 فى شرم الشيخ.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس غينيا الاستوائية، وأكد اعتزازه بعلاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على الارتقاء بأطر التعاون الثنائى على كافة الأصعدة وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

وأشاد الرئيس بجهود التنمية الاقتصادية فى غينيا الاستوائية، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود من خلال برامج وأنشطة الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية، وكذلك مساهمة الشركات المصرية فى المشروعات الجارى تنفيذها فى غينيا الاستوائية.

من جانبه، أعرب رئيس غينيا الاستوائية، عن تقديره لقيام مصر بتنظيم منتدى "أفريقيا 2016"، مشيداً باستعادة مصر لدورها المحورى داخل القارة الأفريقية، ومثمناً الجهود التى تبذلها لدعم جهود التنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة.

ورحب "أوبيانج" كذلك بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، مشيداً بالمساهمة الإيجابية للشركات المصرية العاملة فى غينيا الاستوائية.

وأشار إلى أهمية العمل على دفع وتطوير هذا التعاون فى كل المجالات، وخاصة بالنسبة لتنشيط التبادل التجارى وتنفيذ مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

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