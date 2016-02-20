بالصور..احتجاز سفينة قبرصية بنويبع بعد تسريب بقعة زيت بطول 2كم بالشاطئ

أرسل سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا- نويبع، صورا توضح انتشار بقعة زيت بطول 2 كيلو متر بشواطئ مدينة نويبع أمام قرية "الصيادين السياحية" أثناء مرور إحدى السفن "القبرصية" بخليج العقبة، ما يهدد بدمار الشعب المرجانية.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر حنفى رئيسة الإدارة المركزية للكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إنه تم احتجاز السفينة "ستار" بالميناء لتسببها فى تلويث البحر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأضافت كوثر حنفى، أن الزيت الناتج عن السفينة أدى لتلويث الشاطئ وهو ما يخالف قانون البيئة، وتم تحرير محضر ضدها.

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