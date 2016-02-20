محافظ البنك المركزى من شرم الشيخ: "اقتصاد مصر قوى.. ومش أى كلمة تخوفنا"

وجه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، رسالة للشعب المصرى، قال فيها: "اقتصادنا قوى، وكل اللى أقدر أقوله للمصريين إن البلد دى اقتصادها قوى، وهناك تحديات وبنتعامل معها، مش أى كلمة تخوفنا ولا تهزنا".

وأضاف "عامر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى منتدى "افريقيا 2016" بشرم الشيخ، اليوم السبت، قائلا: "مصر بلد كبيرة وتقيلة ولها وضع قوى ومقومات اقتصادية كبيرة، وننظم المؤتمرات والمنتديات عشان يقدر الشعب يستفيد من المناخ الاقتصادى".

وأكد محافظ البنك المركزى أن الحكومة تدعم أسعار السلع، والبنوك توفر العملة الصعبة بأسعار الصرف الرسمية لتوفير السلع التموينية الأساسية والأدوية.. وتابع:"البنك المركزى بيوفر ذلك عشان المواطن غير القادر يستطيع شراء ما يحتاجه وبأسعار مناسبة لوضعه".

يذكر أن أسعار المنتجات بالأسواق المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكى حيث وصل إلى تسعة جنيهات أمام الجنيه المصرى، فضلاً عن تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتحصل مصر على العملة الصعبة من ثلاثة مصادر أساسية وهى قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وهناك فوضى فى سعر الدولار تعانى منه الحكومة، لكنها تسعى لضبط الأوضاع.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن الحد من استيراد عدد من السلع غير الضرورية أدى لتوافر الدولار داخل الجهاز الرسمى للدولة، فضلاً عن تنشيط عدد من الصناعات المحلية بعد وقف استيراد السلع دون المستوى وغير المرغوب فيها والتى لا تتناسب مع المقاييس المصرية.

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