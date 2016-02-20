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النيابة تستعجل التقرير الطبى فى اتهام "سايس جراج" بهتك عرض طفل بدار السلام

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النيابة تستعجل التقرير الطبى فى اتهام "سايس جراج" بهتك عرض طفل بدار السلام النيابة تستعجل التقرير الطبى فى اتهام "سايس جراج" بهتك عرض طفل بدار السلام
أمر أحمد سمير وكيل نيابة دار السلام، باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى فى واقعة اتهام سايس جراج بهتك عرض طفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغا من "خ .أ" موظف، يتهم فيه "م.ص" 21 عاما، سايس جراج، بهتك عرض نجله "س.خ" 4 سنوات، حيث أوضح فى محضره أن المتهم استدرج المجنى عليه من أمام كورنيش المعادى بدائرة قسم دار السلام، إلى أحد العقارات تحت الإنشاء واعتدى عليه جنسيا، ولم ينقذه سوى تجمع المارة على صوت استغاثة الطفل الذين تمكنوا من القبض على المتهم، وتحفظوا عليه وقاموا بتسليمه للشرطة.

وبمواجهة المتهم بالواقعة، اعترف بارتكابها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول الواقع ، ثم جدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما.

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مصر 365