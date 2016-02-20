ضبط فلاح بحوزته 5 كيلو بانجو و800 قرص مخدر فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، اليوم السبت، برئاسة الرائد أحمد إبراهيم، رئيس مباحث المركز، من ضبط فلاح بحوزته 5 كيلو بانجو و800 قرص مخدر بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وردت للعقيد دكتور عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن، تفيد بقيام "وليد. س. ع " – 33 سنة فلاح، مقيم نجع مهدى الاخرم - الجفادون – دائرة المركز، بالاتجار فى المخدرات والأقراص المخدرة داخل منزله.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد أحمد إبراهيم رئيس المباحث، على رأس قوة وتمكنوا من ضبط المتهم داخل منزلة وبحوزته 5 كيلو بانجو و800 قرص مخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز الفشن لمباشرة التحقيق فى الواقعة.