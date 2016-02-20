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26 مارس.. الحكم على المتهمين بقضية "أحداث عنف الشرابية"

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26 مارس.. الحكم على المتهمين بقضية "أحداث عنف الشرابية" 26 مارس.. الحكم على المتهمين بقضية "أحداث عنف الشرابية"
حجزت الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف الشرابية"، التى وقعت فى 3 يوليو من العام الماضى، لجلسة 26 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم السبت، إلى أقوال شاهد الإثبات، كما استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين والذى طالب بالبراءة.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم أربعة، تهم الشروع في القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه خيرى محمد عبد الوهاب، حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب جٌرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالى المجني عليه وضبطهم.

كما أسندت للمتهمين المشاركة فى مظاهرة حازت أسلحة ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام، وإيذاء المواطنين، ويٌحاكم فى القضية: "أحمد جمال" و "مصطفى محمد إبراهيم" و "عبد العزيز عبد العزيز مصطفى" و"إسلام أشرف".
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