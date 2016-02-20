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عبد الحفيظ لـ في الجول: أبلغنا اللاعبين بعقوبة غالي.. ولا علاقة لها بإيفونا

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عبد الحفيظ لـ في الجول: أبلغنا اللاعبين بعقوبة غالي.. ولا علاقة لها بإيفونا عبد الحفيظ لـ في الجول: أبلغنا اللاعبين بعقوبة غالي.. ولا علاقة لها بإيفونا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر عن اختياراته للمعسكر المقبل قبيل مباراة بوركينا فاسو الودية.

ويدخل المصري في معسكرا إعداديا بداية من يوم 23 من شهر فبراير الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو.

كوبر أعلن عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، عن قائمة من 24 لاعبا للمعسكر، وجاء على رأس القائمة عودة الحارس المخضر وقائد المنتخب عصام الحضري، فيما استمر كوبر في منح الفرصة للثنائي أحمد رؤوف مهاجم المصري ونور السيد متوسط ميدان إنبي.

ومن جهة أخرى، غاب الثلاثي محمود كهربا وأيمن حفني من الزمالك والمهدي سليمان من سموحة عن الاختيارات، كأبرز الأسماء التي اعتاد كوبر اختيارها.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري "وادي دجلة" - أحمد الشناوي "الزمالك" - محمد الشناوي "بتروجيت"

خط الدفاع: رامي ربيعة "الأهلي" - أحمد حجازي "الأهلي" - علي جبر "الزمالك" - أحمد دويدار "الزمالك" - حمادة طلبة "الزمالك" - صبري رحيل "الأهلي" - محمد هاني "الأهلي" - عمر جابر "الزمالك" - حازم إمام "الزمالك"

خط الوسط: حسام غالي "الأهلي" - مؤمن زكريا "الأهلي" - رمضان صبحي "الأهلي" - صالح جمعة "الأهلي" - عبد الله السعيد "الأهلي" - مصطفى فتحي "الزمالك" - إبراهيم صلاح "سموحة" - نور السيد "إنبي"

خط الهجوم: مروان محسن "الإسماعيلي" - عمرو جمال "الأهلي" - باسم مرسي" الزمالك" - أحمد رؤوف "المصري"

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