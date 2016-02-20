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«كوبر» يعلن قائمة المنتخب.. وعلى رأسهم «الحضري»

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«كوبر» يعلن قائمة المنتخب.. وعلى رأسهم «الحضري» «كوبر» يعلن قائمة المنتخب.. وعلى رأسهم «الحضري»

عصام الحضري

اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر 24 لاعباً للانضمام لمعسكر المقبل يوم 23 فبراير الجارى استعدادا للقاء بوركينا فاسو الودى يوم 27 فبراير.

واللاعبون هم: رامى ربيعة وأحمد حجازى وحسام غالى وصبرى رحيل ومؤمن زكريا ورمضان صبحى وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو جمال ومحمد هانى من الأهلى، وأحمد الشناوى وعمر جابر وحازم إمام وباسم مرسى ومصطفى فتحى وعلى جبر وأحمد دويدار وحماده طلبة من الزمالك، وعصام الحضرى من وادى دجلة وإبراهيم صلاح من سموحة ومروان محسن من الإسماعيلى ومحمد الشناوى من بتروجت ونور السيد من إنبى وأحمد رؤوف من المصرى.

 

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