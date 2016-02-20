وزير المالية: أسواق أفريقيا فرصة ذهبية لتصدير منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

قال وزير المالية هاني دميان، إن المنتجات المصرية أمامها فرصة كبيرة لاختراق الأسواق الأفريقية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، خاصة أن هذه الأسواق تضع اشتراطات أقل من نظيراتها في الأسواق الأوروبية، والمتقدمة.

واضاف دميان وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش منتدى التجارة والاستثمار في افريقيا المنعقد بشرم الشيخ اليوم ويستمر حتى الغد ـ إن انضمام مصر للتكتلات الاقتصادية الأفريقية يفتح مجالا واسعا أمام منتجاتها بتيسيرات كبيرة على صعيد الجمارك والضرائب وسهولة الانتقال وغيرها، ما يعد فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية الى تلك الاسواق.

وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة امامها فرصة ذهبية في تصدير منتجاتها للاسواق الافريقية مستغلة الجهود التي تبذلها مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية المختلفة.

وشدد على ضرورة اهتمام القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والتجارية في مصر بتوطيد علاقاتها الأفريقية، مشيرا الى ان الحكومة المصرية وقعت على اتفاقيات تجارية لتسهيل دخول المنتجات المصرية الى الاسواق الافريقية ومنها كينيا وغيرها من دول القارة السمراء.

وحول قانون ضريبة القيمة المضافة..أوضح وزير المالية أنه لا يوجد اتجاه لعمل تعديلات على القانون في الوقت الحالي..مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن ما يتردد أنه سيدفع الأسعار للارتفاع بنسب كبيرة “أمرغير صحيح” حيث أكدت الدراسات أن نسب الزيادة في اسعار بعض السلع لن تزيد على 5ر1% فقط.