أمن سوهاج يلقى القبض على 3 عاطلين سرقوا هواتف محمولة من المستشفيات

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من القبض على 3 عاطلين يقومون بسرقة الهواتف المحمولة من داخل إحدى المستشفيات عن طريق المغافلة، وآخرها سرقة 2 هاتف محمول.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بتعدد بلاغات سرقة الهواتف المحمولة من داخل بطريق المغافلة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والعميد عبدالمجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية، والرائد أحمد المراغى ،معاون مباحث المركز بتقدم محمد عبد السميع . أ ح " 28 سنة طبيب بقسم جراحة المخ ‏والأعصاب ومقيم الرشايده مركز العسيرات ببلاغ عن اكتشافه سرقة عدد 2 هاتف محمول ‏بالخطوط الخاصة به حال تواجده بالمكتب الخاص باستقبال جراحة المخ والأعصاب من داخل المستشفى.

>وكذا تعدد بلاغات المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى عن اكتشافهم سرقات الهواتف ‏المحمولة والمتعلقات الشخصية بهم حال ترددهم على مستشفى سوهاج والمستشفيات الأخرى بالمدينة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1149 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016م.

>وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك ‏الوقائع أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف ‏المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة ضم خالد . س . أ . ر " 18 سنة عاطل ومقيم غرب الكوبرى قسم اول سوهاج والسابق اتهامة فى عدد 11 قضية ‏سرقات متنوعة اخرهم القضية رقم 102 لسنة 2014م جنح قسم اول سوهاج سرقة ،حسن . م . ه . ق " 15 سنة عاطل ومقيم الابعادية دائرة قسم اول سوهاج والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا ‏سرقات متنوعة وأخرهم القضية رقم 2876 لسنة 2015م جنح قسم ثان سوهاج سرقة هاتف محمول‏، زكى . م . ز . م " 19 سنة عاطل ومقيم الشيخ خليفة قسم اول سوهاج والسابق اتهام فى عدد 8 قضايا متنوعة ‏وأخرهم القضية رقم 470 لسنة 2016م ادارى قسم ثان سوهاج مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط جميع المتهمين وبارشادهم تم ‏ضبط المسروقات الخاصة بالمنجى علية الاول وهى عدد 2 هاتف محمول واعترفوا بارتكابهم الواقعة جملتا وتفصيلا.

وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم العديد من الوقائع واقعة سرقة هاتف محمول ماركة نوكيا ازرق اللون من احدى المواطنين بمستشفى الجامعة والخاص بالمجنى علية ناجح عبدالله سليمان احمد " 33 سنة نجار اثاث ومقيم اولاد حمزة مركز العسيرات سوهاج والذى كان برفقة ‏والدة المريض بقسم الجراحة بمستشفى سوهاج الجامعى واقعة سرقة هاتف محمول ماركة جى تايد اسود اللون من احد المواطنين بمستشفى سوهاج الجامعى والخاص بالمواطن محمد شعبان مرعى احمد " 38 سنة عامل بمسجد بمديرية الاوقاف بسوهاج ومقيم 10شارع درغام المتفرع من ‏شارع الجهاد بندر طهطا سوهاج والذى كان برفقة نجلة بقسم جراحة الاطفال بمستشفى سوهاج الجامعى واقعة سرقة هاتف محمول ماركة نوكيا ازرق فى اسود من احد المرض بمستشفى سوهاج الجامعى والخاص بالمواطن حمدى جبريل احمد بديوى " 33 سنة عامل عادى ومقيم قرية بيت خلاف مركز جرجا سوهاج والذى كان ‏مريض ومحجوز بقسم الصدر بمستشفى سوهاج الجامعى ،واقعة سرقة هاتف محمول ماركة نوكيا ان 8 اسود اللون من احد المواطنين بداخل مستشفى سوهاج الجامعى والخاص ‏بالمواطن جمال وديع جاب الله رزق " 38 سنة حاصل على دبلوم ومقيم شارع الناظر من السوق القديم دائرة قسم اول ‏سوهاج حالة تواجدة داخل مستشفى سوهاج الجامعى.

و واقعة سرقة هاتف محمول وحافظة نقود داخلها مبلغ مالى وقدرة 800 جنية من احد المواطنين حال وجودة بمستشفى ‏سوهاج الجامعى الخاص بالمواطن جرجس مرزوق شهيد سن 34 نقاش ومقيم دير النغاميش مركز دار السلام والذى كان مرافقا لاحد المرضى بقسم الانف والازن والحنجرة بمستشفى سوهاج الجامعى بسوهاج ،و واقعة سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج اس ثرى من احد المواطنين والذى تبين انها خاصة ببلاغ المواطن محمود ‏منصور محمود على " 49 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قرية الحرجة بالقرعان مركز البلينا سوهاج والمريض ‏محجوز بقسم الانف والإذن والحنجرة بمستشفى سوهاج الجامعى والمحرر عنة واقعة القضية رقم 929 لسنة 2016 ‏جنح قسم ثان سوهاج فى 8/2/2016م ،وواقعة سرقة عدد 2 هاتف محمول الأول ماركة جراند اسود اللون والثانى ماركة جى فور من احد المواطنين حال ‏تواجدة بمستشفى راشد حمادى بسوهاج والذى تبين انه محرر عنها واقعة بلاغ المواطن منتصر عبد الواحد حامد " ‏‏22 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قرية الخلافية - مركز جرجا سوهاج والذى كان مرافقا لشقيقة المريضى بمستشفى ‏راش حمادى بسوهاج ومحرر عنها واقعة القضية رقم 204 لسنة 2016م جنح قسم ثان سوهاج.

وقد امكن بإرشاد ‏المتهمين ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى علية الاول والثانى والثالث والرابع وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها واقر المتهمين بقيامهم بالتصرف بالبيع لدى عملائهم بباقى المسروقات ‏وجارى تطوير مناقشتهم لبيان عما اذا كان ارتكبوا ثمة وقائع اخرى ممائلة من عدمه تحرر عن ذلك المحضر رقم 54 احوال القسم ثان سوهاج فى 17/2/2016م وجارى العرض على النيابة العامة .