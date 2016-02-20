مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق قفط القصير

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب أخران، جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير– قفط، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، و تم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطاراً من نقطة إسعاف القصير، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم 401477 ملاكى قنا بالكيلو 70 طريق القصير – قفط .

و أسفر عن إصابة كل من "أحمد عطا محمد" 35 عاما مقيم مركز قوص بمحافظة قنا، و " بليغ رزق عبد المنعم " 37 عاما بذات العنوان، و مصرع كل من "حسام أبو الفتوح عبد العال" 30 عاما قوص – قنا، و "عبد النبى محمد رمضان" 30 عاما بذات العنوان.

على الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف و تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج و تم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى.

وأكد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن إصابات تتراوح ما بين اشتباه كسر بالساق و كسر باليد اليسرى ،و تحرر المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة للتحقيق .



>