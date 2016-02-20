دفاع المتهمين بـ"أحداث الشرابية" يدفع بانعدام التحريات وبطلان الاعترافات

تواصل الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف منطقة الشرابية، التى وقعت فى 3 يوليو من العام الماضى.

ودفع محامى المتهمين بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام المنسوب للمتهمين الأول والثالث عن واقعة التظاهر مع ارتداء أقنعة لخروجه عن نطاق الاتهام المنسوب للمتهمين بأمر الإحالة، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطنى، لأن من أجراها ليس من مندوبى الضبط القضائى، كما دفع بعدم دستورية نص المادة 128 من قانون الإجراءات.

كما دفع ببطلان استجواب المتهم الرابع، وما أسفر عن ذلك، لعدم حضور محامى معه تحقيقات النيابة العامة، كما دفع ببطلان اطلاع وتفريغ وطبع محتوى الهواتف المحمولة للمتهمين لمخالفته نص المادة 50، و97 لقانون الإجراءات الجنائية، وبطلان اعترافات المتهمين بمحضر الضبط، كما دفع بانعدام الاعتداد بالدليل المستمد من الأسطوانة المدمجة، لاصطناعها وتعلقها بوقائع أخرى خلاف واقعة الدعوى.

أسندت النيابة للمتهمين وعددهم 4، تهم الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد المجني عليه "خيرى محمد عبد الوهاب" حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب جٌرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالي للمجنى عليه وضبطهم.

كما أسندت للمتهمين المشاركة في مظاهرة حازت أسلحة ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام وإيذاء المواطنين، ويٌحاكم في تلك القضية كلاً من "أحمد جمال" و "مصطفى محمد إبراهيم" و"عبد العزيز عبد العزيز مصطفى" و"إسلام أشرف".