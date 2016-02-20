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توقف حركة المرور بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر والدائرى

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توقف حركة المرور بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر والدائرى توقف حركة المرور بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر والدائرى
تسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الطريق الدائرى، فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من الأوتوستوراد وفى طريقه إلى المنيب، وانتقل رجال المرور، وجار العمل على إنزال السيارات من أعلى الطريق لتنظيم حركة المركبات.

وتسببت أعمال صيانة كوبرى أكتوبر فى توقف حركة السيارات للمتجه من مناطق الشرق ومصر الجديدة، وفى طريقه إلى ميدان التحرير.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بظهور أحجام مرورية بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش للتعامل مع السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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مصر 365