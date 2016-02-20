مصدر أمنى: تيمور السبكى سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات ونظر تجديد حبسه اليوم

كتب بهجت أبو ضيف



>أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن تيمور السبكى المتهم بسب نساء الصعيد سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات.

>وأضاف المصدر أن السبكى ذكر فى إعترافاته أنه لم يقصد توجيه أى إهانه للسيدات، وأنه تراجع عن التصريحات التى أدلى بها ببرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، وقدم اعتذاره للرأى العام.وذكر المصدر أن المتهم سيتم عرضه اليوم بمحكمة جنوب الجيزة لنظر تجديد حبسه.

>وكانت تحريات مباحث الجيزه قد أكدت أن المتهم عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره بسبب إدلائه بتصريحات مسئية لنساء الصعيد، لجأ إلى شقة بمنطقة الهرم للاختباء بها، ثم تركها وأقام بشقة فى شارع السودان بالعجوزة.

>وبإعداد كمين له على مدار يومين متتاليين، تمكن العقيد عمرو البرعى ضابط مباحث الجيزة، والنقيب محمد مختار معاون قسم شرطة الدقى، من ضبط المتهم بشارع السودان وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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