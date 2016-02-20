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القبض على محصل كهرباء وخفير بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة

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القبض على محصل كهرباء وخفير بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة القبض على محصل كهرباء وخفير بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على محصل كهرباء لاتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بمنطقة العجوزة، حيث تمكن المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة، من ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته 2 بندقية خرطوش و33 طلقة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث الطالبية من ضبط خفير "خاص" وبحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش تركى الصنع وطبنجة و17 طلقة.

كما شهدت منطقة بولاق الدكرور القبض على صاحب مقهى وعاطل بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية وفرد روسى وطبنجة و65 طلقة آلية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365