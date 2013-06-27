مصرع رئيس مأمورية ضرائب طما في خصومة ثأرية بسوهاج‎

قام عدد من أبناء عائلة الخطاطبة بمركز البدراى بمحافظة اسيوط بقتل رئيس مأمورية ضرائب طما بسبب خلافات علي ارض طرح نهر وخلافات ثأرية قديمة.

وتبين من خلال التحريات مقتل السيد أحمد السيد بديوى 45 عاماً على إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم أثناء دخول العمارة التى يقطنها.

كما تبين انتماء القتيل لعائلة بدوى وتربطه خصومة ثأرية بعائلة الخطاطبة بناحية البدارى أسيوط بسبب الخلاف على أرض طرح نهر تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية ونتج عنها مصرع “محمد عبدالحميد مجلى” من عائلة الخطاطبة وأتهم في مقتله شقيقي رئيس مأمورية الضرائب الذي لقي مصرعه اليوم وحكم عليهما بالإعدام وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة للتصرف.