«المخابرات الإسرائيلية» تفشل في محاولة اغتيال «حسن نصرالله»

قال مُحلل الشؤون العسكريّة في صحيفة “هآرتس” العبرية ، عاموس هارئيل، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر أمنيّة وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، أنّ حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، نجا من مُحاولة اغتيال إسرائيليّة إبّان العدوان على لبنان في صيف العام 2006، عندما أُلقيت قنبلةٍ “ذكيّةٍ جدًا” على المكان الذي كان يتواجد فيه.

ونقلت قناة “العالم” عن المصادر بأن فشل محاولة الاغتيال يعود إلى افتقار معلومات المخابرات الإسرائيلية إلى الدقة المطلوبة في مثل هذه العمليات.

وحسب وكالة ” sputink ” الروسية، فإن المحلل أضاف، إنّ نصرالله في خطابه الأخير، الذي أطلقت عليه “إسرائيل” وصف “خطاب القنبلة النوويّة”، بدا فرحًا وسعيدًا للغاية، وواثقًا إلى أبعد الحدود من نفسه، وذلك بسبب الانتصارات التي يُحققها مع الجيش العربيّ السوريّ ضدّ التنظيمات المُعارضة المُسلحة.

وذكرت القناة أن هارئيل يرى أن تهديد نصرالله بتفجير حاويات الأمونيا في خليج حيفا هدفه المُحافظة على ميزان الردع مع “إسرائيل” في الجبهة الشماليّة، مُشدّدًا على أنّه من خلال مُتابعة الخطاب برزت قوّة وعظمة نصرالله، إنْ كان بالنسبة للخارج أو للداخل اللبنانيّ، بحسب وصف المحلل الإسرائيلي.