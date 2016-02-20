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مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق «القصير- قفط»

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مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق «القصير- قفط» مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق «القصير- قفط»

جانب من الحادثة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في انقلاب سيارة 2 كابينة كانوا يستقلونها على طريق ” القصير” والجاري إنشاؤه حاليا، ​​وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج و تم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى ، وتحرر المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر قد تلقى إخطاراً من نقطة إسعاف القصير ، يفيد إنقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 401477 ملاكى قنا تحديداً بالكيلو 70 طريق القصير – قفط .

والذى أسفر عن إصابة ، ” أحمد عطا محمد ” 35 عاما مقيم مركز قوص بمحافظة قنا ، و ” بليغ رزق عبد المنعم ” 37 عاما بذات العنوان ، و مصرع حسام أبو الفتوح عبد العال ” 30 عاما قوص – قنا ، و ” عبد النبى محمد رمضان ” 30 عاما
> وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف و تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج و تم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى ، و المصابين تراوحت إصابتهم ما بين إشتباه كسر بالساق و كسر باليد اليسرى ،و تحرر المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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