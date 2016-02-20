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الليلة| إبراهيم المعلم في ضيافة عمرو الليثي على «الحياة»

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الليلة| إبراهيم المعلم في ضيافة عمرو الليثي على «الحياة» الليلة| إبراهيم المعلم في ضيافة عمرو الليثي على «الحياة»

إبراهيم المعلم (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، فى العاشرة مساء السبت من برنامج” بوضوح”، الناشر المهندس إبراهيم المعلم.

يتحدث المعلم، خلال اللقاء، عن علاقته بالعمالقة ونشر كتبهم وكيف كانت علاقته بالراحل الكبير محمد حسنين هيكل وهل تعرض لأزمات بسبب كتبه ؟، وما مدي علاقته بالدبلوماسي الكبير الراحل الدكتور بطرس غالي وكيف اتفق معه علي نشر كتبه؟ .. وماهي أهم كتب الراحل العظيم نجيب محفوظ التي نشرتها دار الشروق وهل أحدثت اي منها مشاكل بالنسبة له ؟ .. وهل أصبحت الصحافة الورقية في أزمة الآن ؟ وهل هي معرضة للانتهاء ؟

يذاع برنامج بوضوح اليوم السبت 20 فبراير فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

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