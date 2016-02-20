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صور| وزير الآثار يزيح الستار عن رأس تمثال أمنحتب الثالث بالأقصر

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e5249855-f735-451b-a9ce-fb62ec02371aأزاح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، منذ قليل، الستار عن رأس تمثال أمنحتب الثالث بعد نقله من منطقة القرنة بالبر الغربي لمتحف الأقصر بالبر الشرقي بحضور الدكتورة هوريج سورزين، رئيسة البعثة الأثرية “المصرية – الأوروبية” العاملة فى معبد أمنحتب الثالث.

وتفقد وزير الآثار، أعمال الموسم الجديد لأعمال كشف وترميم معالم معبد الملك أمنحتب الثالث بمنطقة تمثالى ممنون فى غرب المدينة، لمتابعة أعمال اختيار وترميم عدد من التماثيل والقطع الأثرية، التى عثرت عليها البعثة خلال أعمال الحفر والتنقيب اسفل أرضية المعبد.

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