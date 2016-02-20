أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الكهرباء: الصيف المقبل لن يشهد أي أزمة في التيار الكهربائي

Google+ Print
وزير الكهرباء: الصيف المقبل لن يشهد أي أزمة في التيار الكهربائي وزير الكهرباء: الصيف المقبل لن يشهد أي أزمة في التيار الكهربائي

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر،  ان الصيف المقبل لن يشهد اية ازمات في امدادت التيار الكهربائي للمواطنين مشيرا الى ان الدولة اتخذت العديد من التدابير لتحسين شبكات الكهرباء وهو ما ظهر بشكل واضح في صيف العام الماضي.

وقال شاكر وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش منتدى التجارة والاستثمار بشرم الشيخ اليوم،  انه لم يحدث ان تم تخفيف الاحمال وأن عمليات الصيانة والتحسين تتم بشكل جيد موضحا ان تم رصد 16 مليار جنيه لتحسين شبكات نقل التيار الكهربائي كما تم التعاقد مع شركات صينية والمانية لانشاء محطات كهرباء حرارية وبالطاقة الشمسية وسيشهد ديسمبر المقبل اضافة 4800 ميجات وات وفي ديسمبر من العام 2017 سيتم اضافة 4800 ميجا وات اخرى وفي 2018 سيصل اجمالي ما سيتم اضافته الى 14 الف ميجا وات.

وحول التعاون مع الدول الافريقية في مجال الكهرباء.. أعرب شاكر عن امله في توقيع اتفاقات ربط كهربائي مع كافة الدول الافريقية، مشيرا الى انه تم توقيع اتفاق مع الكونجو قبل شهور لانشاء محطتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هناك باستثمارات مصرية تصل الى 6 ملايين دولار لكل محطة، مشيرا الى ان تشغيل الربط الكهربائي مع لم يبدأ بعد.

وحول وجود اتفاقات في مجال الكهرباء مع اثيوبيا.. قال الوزير ان الملف الاثيوبي بالكامل سواء في مجال الكهرباء او المياه مسئولية وزراتي الخارجية والري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة