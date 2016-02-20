وزير الكهرباء: الصيف المقبل لن يشهد أي أزمة في التيار الكهربائي

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ان الصيف المقبل لن يشهد اية ازمات في امدادت التيار الكهربائي للمواطنين مشيرا الى ان الدولة اتخذت العديد من التدابير لتحسين شبكات الكهرباء وهو ما ظهر بشكل واضح في صيف العام الماضي.

وقال شاكر وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش منتدى التجارة والاستثمار بشرم الشيخ اليوم، انه لم يحدث ان تم تخفيف الاحمال وأن عمليات الصيانة والتحسين تتم بشكل جيد موضحا ان تم رصد 16 مليار جنيه لتحسين شبكات نقل التيار الكهربائي كما تم التعاقد مع شركات صينية والمانية لانشاء محطات كهرباء حرارية وبالطاقة الشمسية وسيشهد ديسمبر المقبل اضافة 4800 ميجات وات وفي ديسمبر من العام 2017 سيتم اضافة 4800 ميجا وات اخرى وفي 2018 سيصل اجمالي ما سيتم اضافته الى 14 الف ميجا وات.

وحول التعاون مع الدول الافريقية في مجال الكهرباء.. أعرب شاكر عن امله في توقيع اتفاقات ربط كهربائي مع كافة الدول الافريقية، مشيرا الى انه تم توقيع اتفاق مع الكونجو قبل شهور لانشاء محطتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هناك باستثمارات مصرية تصل الى 6 ملايين دولار لكل محطة، مشيرا الى ان تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية لم يبدأ بعد.

وحول وجود اتفاقات في مجال الكهرباء مع اثيوبيا.. قال الوزير ان الملف الاثيوبي بالكامل سواء في مجال الكهرباء او المياه مسئولية وزراتي الخارجية والري.