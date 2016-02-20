أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يعاقب غالي بسبب إيفونا وحسين السيد

Google+ Print
الأهلي يعاقب غالي بسبب إيفونا وحسين السيد الأهلي يعاقب غالي بسبب إيفونا وحسين السيد

وقع الأهلي عقوبة مالية كبيرة على قائده حسام غالي لاعب وسط الفريق بسبب ما بدر منه في الأيام الماضية تجاه زملائه.

وعلم FilGoal.com أن جهاز الكرة بالأهلي قرر معاقبة غالي بغرامة مالية قد تصل إلى 150 ألف جنيه.

وتأتي هذه العقوبة بعد أيام فقط من الأزمة التي حدثت بين غالي وحسين السيد خلال مران الفريق يوم الخميس الماضي.

بالإضافة لما بدر منه تجاه زميله الجابوني ماليك إيفونا خلال مباراة طلائع الجيش والذي أغضب الأخير.

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الإفصاح عن قيمة الغرامة الموقعة تحديدا، لكنه نفى أن تكون قد بلغت ربع مليون جنيه كما قيل في بعض التقارير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع