الأهلي يعاقب غالي بسبب إيفونا وحسين السيد

وقع الأهلي عقوبة مالية كبيرة على قائده حسام غالي لاعب وسط الفريق بسبب ما بدر منه في الأيام الماضية تجاه زملائه.

وعلم FilGoal.com أن جهاز الكرة بالأهلي قرر معاقبة غالي بغرامة مالية قد تصل إلى 150 ألف جنيه.

وتأتي هذه العقوبة بعد أيام فقط من الأزمة التي حدثت بين غالي وحسين السيد خلال مران الفريق يوم الخميس الماضي.

بالإضافة لما بدر منه تجاه زميله الجابوني ماليك إيفونا خلال مباراة طلائع الجيش والذي أغضب الأخير.

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الإفصاح عن قيمة الغرامة الموقعة تحديدا، لكنه نفى أن تكون قد بلغت ربع مليون جنيه كما قيل في بعض التقارير.