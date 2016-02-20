انهيار جزء من عقار بالعطارين بالإسكندرية والأهالى يرفضون الإخلاء

رفض أهالى عقار بالعطارين غرب الإسكندرية، إخلاء منزلهم بعد انهيار جزء منه، لعدم وجود بديل لهم.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغًا من مأمور قسم شرطة العطارين، بانهيار جزء من العقار رقم 51 شارع بن نباته – منطقة كوم الدكة.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 200 متر تقريبًا "بناء قديم - حوائط حامله وأسقف خشبية" ملك ورثة "حسن.خ" مكون من طابقين بكل طابق 8 غرف، مشغول بالسكان وانهيار إحدى غرف الطابق الثانى تطل على الشارع الخلفى للعقار دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط، وأشار مهندس الحى إلى أن الإخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تنبيه قاطنى العقار بما جاء بقرار مهندس الحى، ورفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم لعدم وجود سكن بديل، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرير المحضر إدارى قسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة.