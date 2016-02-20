ميناء الأدبية يستقبل 40 ألف طن فوسفات قادمة من عمان

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة أميرة نادية لشحن 40 ألف طن فوسفات قادمة من عمان.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة، وعلى متنها 314 راكبا و19 سيارة و18 شاحنة والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و11 راكبا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و89 راكبا، كما تغادر الميناء العبارة محبة وعلى متنها 850 معتمرا، متجهة إلى ميناء ينبع السعودى.

على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "الحرية" وعلى متنها 54 شاحنة و6 ركاب، وغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 479 راكبا و16 سيارة و13 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 80 شاحنة و80 راكبا.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة "ايلة" وعلى متنها 182 راكبا و12 شاحنة و3 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة.

وفى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 298 راكبا، منها 45 معتمرا و1 باص عمرة و11 شاحنة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 47 شاحنة، كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 670 راكبا منهم 90 معتمرا و2 باص عمرة و 10 شاحنات و150 طرد سمك، والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة و150 طرد سمك.