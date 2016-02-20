بالصور.. تنصيب القس باسم عدلى راعيا شريكا للكنيسة الإنجيلية بأسيوط

احتفلت الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، مساء أمس الجمعة، بتنصيب القس باسم عدلى راعيا شريكا بالكنيسة؛ بحضور عدد من قيادات سنودس النيل الأنجيلى، وقيادات وقسوس مجمع أسيوط، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى من مختلف الطوائف المسيحية.

بدأ برنامج الاحتفال بموكب الدخول، والذى تقدمه قسوس سنودس النيل الإنجيلى، ومجمع أسيوط الإنجيلى، ثم قسوس الكنيسة الإنجيلية المشيخية الأولى بأسيوط، ثم كلمة ترحيب، ثم صلاة قادها القس رفيق ثابت.

كما شارك فى برنامج الحفل الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الأنجيلية بمصر، والدكتور القس كمال يوسف رئيس سنودس النيل الأنجيلى المشيخى بمصر، والقس هانى سند رئيس مجمع أسيوط الأنجيلى المشيخى، القس باقى صدقة راعى الكنيسة والدكتورة أن إميل زكى .

>وقال الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال كلمته التى ألقاها مساء اليوم، باحتفال الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأسيوط الأولى بتنصيب القس باسم عدلى راعيًا شريكًا للكنيسة بأنه يريد أن يسمى كلمته اليوم بعنوان "نحو خطاب دينى جديد أو نحو فكر مصلح" ومنطقتنا فى هذه الأيام تمر بمرحلة انتقالية ومرحلة ديمقراطية والتحديات كثيرة كما أننى أجد أيضًا فى هذه المرحلة التى تمر بها الكنيسة تواجه عدة تحديات كبيرة.

وأضاف زكى أنه يحلم بكنيسة غير جامدة، أى يحلم بكنيسة متحركة ولها رغبة فى التجديد، وأن الجمود يقتل، والخطاب الدينى الجامد أيضا يقتل، وأننا نتعلم من السيد المسيح أن الجديد يحتاج جديدًا وإبداعًا، وأن خلق السبت للإنسان، وليس الانسان من أجل السبت.



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