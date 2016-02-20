محافظ دمياط يقرر تشكيل لجنة لدراسة تعديل التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تشكيل لجنة لدراسة تعديل التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر لتلافى بعض الملاحظات.

وقد تشكلت اللجنة من مدير الإدارة الهندسية بدمياط وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بكفر سعد ومدير الإدارة الهندسية والشئون القانونية برأس البر.

وتكون مهمة اللجنة وضع الرؤية التخطيطية لتعديل التخطيط التفصيلى الصادر بالقرار 127 لسنة 1991 ولا 127 لسنة 2010، ولحل المشاكل الواردة بمذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقرار 119 لسنة 2008، ووجه المحافظ بإعداد تقرير عما تسفر عنه أعمال اللجنة والعرض عليه على وجه عاجل.