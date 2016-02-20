وفاة نائب قسم التخدير بمستشفى كفر الشيخ العام أثناء تخدير مريض

شهد مستشفى كفر الشيخ العام، واقعة مأساوية صباح اليوم السبت، حيث توفى الدكتور محمد حسن هريدى نائب قسم التخدير بالمستشفى، أثناء إجرائه عملية تخدير لمريض داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

وكان الأطباء والممرضات داخل غرفة العمليات استقبلوا مريضًا لإجراء عملية جراحية له، وتمت الاستعانة بنائب التخدير، لإعطاء جرعة البنج للمريض للبدء فى إجراء العملية الجراحية، وفوجئ الجميع بسقوط الطبيب على الأرض مغشيًا عليه فاقدًا للوعى.

وحاول الأطباء إسعاف طبيب التخدير إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، حيث تبين تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فارق الحياة على أثرها.

جدير بالذكر أنه يتم تشييع جثمان الدكتور محمد حسن هريدى، عصر اليوم السبت.