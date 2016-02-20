أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفاة نائب قسم التخدير بمستشفى كفر الشيخ العام أثناء تخدير مريض

Google+ Print
وفاة نائب قسم التخدير بمستشفى كفر الشيخ العام أثناء تخدير مريض وفاة نائب قسم التخدير بمستشفى كفر الشيخ العام أثناء تخدير مريض
شهد مستشفى كفر الشيخ العام، واقعة مأساوية صباح اليوم السبت، حيث توفى الدكتور محمد حسن هريدى نائب قسم التخدير بالمستشفى، أثناء إجرائه عملية تخدير لمريض داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

وكان الأطباء والممرضات داخل غرفة العمليات استقبلوا مريضًا لإجراء عملية جراحية له، وتمت الاستعانة بنائب التخدير، لإعطاء جرعة البنج للمريض للبدء فى إجراء العملية الجراحية، وفوجئ الجميع بسقوط الطبيب على الأرض مغشيًا عليه فاقدًا للوعى.

وحاول الأطباء إسعاف طبيب التخدير إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، حيث تبين تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فارق الحياة على أثرها.

جدير بالذكر أنه يتم تشييع جثمان الدكتور محمد حسن هريدى، عصر اليوم السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365