مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية فى اشتباكات ببنغازى

قتل جندى بالقوات الخاصة الليبية السبت، وأصيب ثلاثة آخرون جراء الاشتباكات بمحورى بوعطنى والبومبة بمدينة بنغازى، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بليبيا.

وقال متحدث الجيش الليبى العقيد ميلود الزوى- فى تصريح أن جنديا بالقوات الخاصة يدعى مصعب سعد قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم القوات الخاصة على مواقع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحورى بوعطنى والبومبة.

وأضاف الزوى أن الجرحى الثلاثة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة ونقلوا لمستشفى الجلاء، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ومازالوا تحت الملاحظة الطبية، لافتا إلى أن جثمان الجندى سيعرض على الطب الشرعى.

وأوضح الزوى أن القوات الخاصة تخوض قتالا عنيفا بمحورى بوعطنى والبومبة، لافتا أن الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى الآن.

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