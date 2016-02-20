أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية فى اشتباكات ببنغازى

Google+ Print
مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية فى اشتباكات ببنغازى مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية فى اشتباكات ببنغازى

قتل جندى بالقوات الخاصة الليبية السبت، وأصيب ثلاثة آخرون جراء الاشتباكات بمحورى بوعطنى والبومبة بمدينة بنغازى، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بليبيا.

وقال متحدث الجيش الليبى العقيد ميلود الزوى- فى تصريح أن جنديا بالقوات الخاصة يدعى مصعب سعد قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم القوات الخاصة على مواقع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحورى بوعطنى والبومبة.

وأضاف الزوى أن الجرحى الثلاثة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة ونقلوا لمستشفى الجلاء، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ومازالوا تحت الملاحظة الطبية، لافتا إلى أن جثمان الجندى سيعرض على الطب الشرعى.

وأوضح الزوى أن القوات الخاصة تخوض قتالا عنيفا بمحورى بوعطنى والبومبة، لافتا أن الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى الآن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365