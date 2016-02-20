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متشددو تنظيم القاعدة يسيطرون على مدينة بجنوب اليمن

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متشددو تنظيم القاعدة يسيطرون على مدينة بجنوب اليمن متشددو تنظيم القاعدة يسيطرون على مدينة بجنوب اليمن

>قال سكان إن عشرات من متشددى تنظيم القاعدة سيطروا على مدينة أحور اليمنية اليوم السبت ليرسخوا قبضتهم على معظم المنطقة.

والمدينة الساحلية فى محافظة أبين هى موطن لأكثر من 30 ألف شخص وهى رابط جغرافى مهم بين ميناء المكلا إلى الشرق وبلدة زنجبار. وسيطرت القاعدة على المكلا وزنجبار قبل عدة أشهر.

وقال أحد السكان "فجر اليوم اشتبك مسلحو تنظيم القاعدة مع قوات المقاومة الشعبية وقتلوا ثلاثة منهم. هاجموا الشيخ المسؤول عن المنطقة وبعد هروبه نصبوا حواجز على الطرق ورفعوا علمهم الأسود على مبانى ."

وتوسع تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب خلال الحرب الأهلية اليمنية التى استدعت تدخلا عسكريا من تحالف عربى خليجى منذ مارس آذار الماضي.

وقال سكان فى حى المنصورة بمدينة عدن إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة مساء أمس فيما أطلق مسلحون صواريخ فى محاولة فاشلة للسيطرة على ميناء حاويات.
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مصر 365

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