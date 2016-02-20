فيديو| مريض يقتحم وقفه أطباء الإسماعيلية : «انتو واقفين وسايبنا بنموت»‎

اقتحم مريض الوقفة التي نظمها أطباء الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بعنوان «وقفة الكرامة» بمستشفى الإسماعيلية العام.

وقال المريض: إنه يعانى من الضغط والسكر والقلب، وتوجه لقسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وفوجئ بالطبيب يوقع عليه الكشف من فوق الملابس.

واشتكى المريض قائلًا: «أنتو واقفين وسايبنا بنموت»، مضيفًا أن الطبيب بدل أن يكتب له دواء للقلب كتب له دواء للسعال.

وتدخل نقيب الأطباء الدكتور سعيد الشربينى لتهدئه المريض، وأمر أحد الأطباء بمرافقته حتى يتم توقيع الكشف الطبى عليه وإجراء الفحوصات اللازمة.