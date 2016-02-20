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مقتل خفير وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النيران بدير البرشا في المنيا

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مقتل خفير وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النيران بدير البرشا في المنيا مقتل خفير وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النيران بدير البرشا في المنيا

إطلاق نار أرشيفية

لقي خفير مصرعه، وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر تعرضهما لإطلاق النيران من مجهولين بالمنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد السميع فرغلي رئيس مباحث الآثار بالمنيا، يفيد بقيام مجهولين باطلاق النيران وسقوط قتلي ومصابين بالمنطقة الآثرية التابعة لدير البرشا.

وبالانتقال تبين مقتل عسراوي كامل جاد، الشهير بـ”واعر”، والمقيم بدير أبو حنس “خفير”، وإصابة علي خلف شاكر، مقيم دير أبو حنس “حالته خطره”، إثر تعرضهم لاطلاق النيران من مجهولين بغرض سرقة المنطقة الآثرية.

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