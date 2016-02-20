وزير التعليم يكتشف ارتفاع كثافة فصل لـ96 تلميذا فى مدرسة بالمنصورة

قام الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بجولة مفاجئة لمجمع مدارس العلم والإيمان بمنية سندوب، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

حضر الوزير طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، ثم تفقد عددًا من فصول المدرسة، وحجرة المكتبة، واطمأن على استلام التلاميذ للكتب المدرسية. ووجه الوزير مدير المدرسة بسرعة استلام كتب الرياضيات والتربية الدينية الخاصة بالصف الرابع الابتدائى من مخازن الإدارة التعليمية.

ولاحظ الهلالى، خلال زيارته ارتفاع نسبة الكثافة داخل الفصول، حيث وصلت فى بعضها إلى 96 تلميذًا، فقام على الفور بالاتصال بمدير المديرية، وكلفه بسرعة العمل على حل تلك المشكلة، حيث إنه توجد فصول خالية بمدرسة أخرى مجاورة، وهناك إمكانية لفتح تلك الفصول مع توفير العدد اللازم من المعلمين لها.

وفى سياق متصل، حضر الهلالى حصة للغة الإنجليزية، وأخرى للغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى، وقام باختبار بعض التلاميذ فى القراءة والكتابة. وأشاد الهلالى بمستوى الطلاب وانتظام العمل فى المدرسة.

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