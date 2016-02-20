نشاط مكثف للسيسى بشرم الشيخ.. وقمة ثلاثية مع البشير ورئيس وزراء إثيوبيا

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه المكثف، فى مدينة شرم الشيخ، حيث التقى على هامش مشاركته فى منتدى إفريقيا 2016 بسكرتير عام الكوميسا، ويعقد قمة ثلاثية مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين.

كما يلتقى السيسي بكل من رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج نجويما، ورئيس نبجيريا محمد بخارى.

وقال رئيس غينيا الاستوائية، إن القارة الافريقية تمر بكساد اقتصادى، ووضع ركود، مرجعا ذلك إلى الأزمة الناجمة عن هبوط أسعار المواد الخام فى السوق العالمية.

وطالب خلال الجلسة النقاشية بمنتدى افريقيا، بتوعية الشعوب والإيمان بقوميتها فى سلام وتناغم فيما بينها، موضحاً أن "الحرية لها ثمن، ولا يمكن أن نخاطر بحريتنا واستقلالنا لاى أسباب بما فيها الاقتصادية”.

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