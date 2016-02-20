ديسالين: البنوك العالمية لا تعمل بأفريقيا ولا قيود على الائتمان بإثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا مريام ديسالين، إن سياستنا الحالية تتوجه إلى القطاع المالى، مشيرًا إلى أن البنوك العالمية لا تعمل فى البلاد الإفريقية، مشددًا على عدم وجود قيود على الائتمان فى بلادنا، وأن هناك فرص كثيرة للاستثمارات الأجنبية فى البلاد.

ومن ناحيته، قال الرئيس عمر البشير، إن بلاده لديها مؤسسات تمويل محلية وعربية تعمل على دعم خطط التنمية بالبلاد، مؤكدًا وجود اهتمام كبير بالقطاع الخاص الذى يتولى أكثر من 80% من اقتصاد البلاد.

وأضاف الرئيس السودانى خلال جلسة نقاشية بمؤتمر إفريقيا 2016، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أننا متفائلون بما حققناه من نمو اقتصادى وبالتوافق السياسى والحوار المجتمعى.

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