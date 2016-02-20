ديسالين: البنوك العالمية لا تعمل بأفريقيا ولا قيود على الائتمان بإثيوبيا

ومن ناحيته، قال الرئيس عمر البشير، إن بلاده لديها مؤسسات تمويل محلية وعربية تعمل على دعم خطط التنمية بالبلاد، مؤكدًا وجود اهتمام كبير بالقطاع الخاص الذى يتولى أكثر من 80% من اقتصاد البلاد.
وأضاف الرئيس السودانى خلال جلسة نقاشية بمؤتمر إفريقيا 2016، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أننا متفائلون بما حققناه من نمو اقتصادى وبالتوافق السياسى والحوار المجتمعى.
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